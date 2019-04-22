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Борис Волхонский
© Sputnik / Александр Натрускин

Волхонский: сложно понять логику террористов, действовавших на Шри-Ланке

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Индолог, начальник сектора Азии Российского института стратегических исследований Борис Волхонский рассказал в эфире радио Sputnik, что исполнители терактов на Шри-Ланке, вероятнее всего, связаны с международной террористической организацией.

В воскресенье 21 апреля на Шри-Ланке прогремела серия взрывов, число погибших в результате которых составило 290 человек, еще более 500 пострадали. Целью атаки являлись местные христиане, которые отмечали католическую Пасху. Исполнителями терактов стали террористы-смертники.

Волхонский полагает, что и время, и место, а также объекты для атаки были выбраны не случайно.

"Все указывает на то, что за этим стоит некая международная структура. По всей видимости, нити ведут к так называемому "Исламскому государству" – международной террористической организации. Жертвами нападения стали христиане, это неслучайно", - рассказал Волхонский в эфире радио Sputnik.

Как разъяснил эксперт, международный терроризм строится по сетевому принципу, у него нет строгой структуры, и в каждой стране находятся свои ячейки, свои лидеры, которые создают собственную организацию и присягают на верность международному террористическому движению.

Кровавая Пасха на Шри-Ланке
© Ruptly / Associated Press
Кровавая Пасха на Шри-Ланке - видео

"Кроме того, пострадали иностранцы, останавливавшиеся там в отелях. Поэтому ясно, что совершенный теракт был рассчитан на международный резонанс", - сообщил эксперт.

Как рассказал Волхонский, параллели с Новой Зеландией тут провести можно. Логика, которой руководствовались террористы, в данном случае тоже трудно постижима. Однако произошедшее говорит о том, что сегодня нигде в мире нельзя чувствовать себя в безопасности, международный терроризм проникает в самые, казалось бы, благополучные страны.

"Ожидать таких ударов можно в любой точке земного шара, и готовыми к этому надо быть всем", - резюмировал эксперт.  

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Теги:
террористы, Исламское государство, ИГ, Шри-Ланка, теракт


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