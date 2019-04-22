Светов: победа Зеленского – "заслуга" Порошенко

Более 90% протоколов уже обработаны, по результатам лидирует Владимир Зеленский с 73,18% голосов. По мнению российского эксперта, такие результаты говорят не столько об особой любви украинцев к Зеленскому, сколько о степени недоверия граждан Украины к действующей власти.

"Видимо, степень отвращения к нынешней жизни на Украине дошла до такой степени, что Порошенко отринули все слои населения", - отметил Светов в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, Зеленскому на посту президента придется нелегко, а курс на потепление отношений с Россией в ближайшее время вряд ли возможен.

© Sputnik / Стрингер С кем в первую очередь встретится новый президент Украины - мнение политолога

"Важно, каким будет диалог Зеленского с армией, силовыми структурами, а самое главное – той частью "майданной" элиты, которая держит власть в своих руках", - сообщил Светов.

В качестве примера эксперт привел Трампа, который, несмотря на выигранные выборы, оказался по рукам и ногам связанным конгрессом и силовиками. По словам Светова, Зеленскому придется столкнуться с противодействием сторонников Порошенко - есть Андрей Парубий, возглавляющий Раду, Александр Турчинов – правая рука Порошенко, и многие другие.

"Сейчас у Зеленского главная забота – выборы в Раду. На них решится, удастся ли ему провести туда своих сторонников, или из этого ничего не выйдет, и силы, проигравшие на президентских выборах, будут брать реванш", ‒ заключил Юрий Светов.

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