16:05 23 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.12
  • USD17.88
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Игорь Юшков
© Sputnik

Юшков: запрет на импорт иранской нефти был ожидаем

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
13 0 0

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik о том, что США решили полностью запретить торговлю иранской нефтью.

Все страны, до нынешнего времени закупавшие иранскую нефть, со 2 мая должны отказаться от этих сделок. Такое решение приняли США по причине санкций, введенных против Тегерана из-за его ядерной программы. По словам эксперта, американцы не могли бесконечно оттягивать это решение, потому что его ждали еще в ноябре 2018 года. Однако тогда для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) были введены исключения.

"Американцы дали отсрочку покупателям иранской нефти и разрешили восьми странам и дальше закупать эту нефть. Россия и Саудовская Аравия ожидали, что США введут санкции, и желали занять место Ирана на рынке, поэтому нарастили объем добычи. Так что к концу года мы пришли к переизбытку и падению цен", - объяснил Юшков.

Капитолий в Вашингтоне
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
"Дружественный огонь": американские санкции подрывают экономику ЕС

Теперь же, как утверждает аналитик, речь идет об отсрочке только для двух стран – Китая и Индии, но и для них в итоге введут запрет на закупку иранской нефти.

"Это не отменит "серые" схемы, опыт у Ирана по торговле санкционной нефтью есть. Однако эти объемы будут ниже, чем нынешние объемы экспорта Ирана. Для России это экономически вроде бы выгодно, однако, если смотреть вперед, заметно, что американцы всех игроков на рынке начинают вытеснять – и Венесуэлу, и Иран, и Россию", - заключил Юшков.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Трамп назвал сроки встречи с президентом Ирана и заявил о продлении санкций
Политолог: США проверяют Европу санкциями против Ирана
Теги:
санкции, иран, нефть


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Как готовить пасхальный яйца: мастер-класс в редакции Sputnik
Роспись пасхальных яиц: мастер-класс в редакции Sputnik
Животным в Лондонском зоопарке подарили яйца с сюрпризом к Пасхе
Радоваться, так всем: обитатели Лондонского зоопарка получили подарки
Какого цвета бывают паспорта
Какого цвета бывают паспорта в разных странах

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться