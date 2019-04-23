Юшков: запрет на импорт иранской нефти был ожидаем

Все страны, до нынешнего времени закупавшие иранскую нефть, со 2 мая должны отказаться от этих сделок. Такое решение приняли США по причине санкций, введенных против Тегерана из-за его ядерной программы. По словам эксперта, американцы не могли бесконечно оттягивать это решение, потому что его ждали еще в ноябре 2018 года. Однако тогда для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) были введены исключения.

"Американцы дали отсрочку покупателям иранской нефти и разрешили восьми странам и дальше закупать эту нефть. Россия и Саудовская Аравия ожидали, что США введут санкции, и желали занять место Ирана на рынке, поэтому нарастили объем добычи. Так что к концу года мы пришли к переизбытку и падению цен", - объяснил Юшков.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova "Дружественный огонь": американские санкции подрывают экономику ЕС

Теперь же, как утверждает аналитик, речь идет об отсрочке только для двух стран – Китая и Индии, но и для них в итоге введут запрет на закупку иранской нефти.

"Это не отменит "серые" схемы, опыт у Ирана по торговле санкционной нефтью есть. Однако эти объемы будут ниже, чем нынешние объемы экспорта Ирана. Для России это экономически вроде бы выгодно, однако, если смотреть вперед, заметно, что американцы всех игроков на рынке начинают вытеснять – и Венесуэлу, и Иран, и Россию", - заключил Юшков.

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