Историк: легенд о смерти Гитлера очень много

Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik прокомментировал версию о том, что Гитлер якобы остался жив после войны и сбежал в Аргентину.

Федеральное бюро расследований США обнародовало документы о проверке версии, что Гитлер не покончил с собой 30 апреля 1945 года, а смог перебраться в Аргентину, где и прожил остаток жизни.

Из обнародованных материалов ясно, что проверялась вероятность того, что Гитлер добрался до Южной Америки и укрылся на ранчо в южной части Анд.

Руководство ФБР сочло сведения отрывочными и пришло к выводу, что имеющейся информации недостаточно для того, чтобы продолжить проверку версии и заняться поисками следов пребывания Гитлера.

"Никто еще не доказал, что Гитлер не отравился 30 апреля 1945-го, а куда-то там бежал. То в Антарктиде его искали, то в Аргентине, то чуть ли не на Марсе. Это все из области мифов и спекуляций", - отметил Трухачев.

Таким образом, официальная версия гибели Гитлера на сегодняшний день одна: Гитлер умер в Берлине 30 апреля 1945 года, причиной смерти стало самоубийство.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK