Историк: легенд о смерти Гитлера очень много

Федеральное бюро расследований США обнародовало документы о проверке версии, что Гитлер не покончил с собой 30 апреля 1945 года, а смог перебраться в Аргентину, где и прожил остаток жизни.
Из обнародованных материалов ясно, что проверялась вероятность того, что Гитлер добрался до Южной Америки и укрылся на ранчо в южной части Анд.
Руководство ФБР сочло сведения отрывочными и пришло к выводу, что имеющейся информации недостаточно для того, чтобы продолжить проверку версии и заняться поисками следов пребывания Гитлера.
"Никто еще не доказал, что Гитлер не отравился 30 апреля 1945-го, а куда-то там бежал. То в Антарктиде его искали, то в Аргентине, то чуть ли не на Марсе. Это все из области мифов и спекуляций", - отметил Трухачев.
Таким образом, официальная версия гибели Гитлера на сегодняшний день одна: Гитлер умер в Берлине 30 апреля 1945 года, причиной смерти стало самоубийство.
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