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Павел Фельдман
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Фельдман: зачем Ким Чен Ын прибыл в Россию

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Политолог Павел Фельдман в эфире радио Sputnik высказал мнение о визите Ким Чен Ына в Россию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на личном бронепоезде. Завтра, 25 апреля, должны состояться переговоры гостя с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первая встреча нынешних глав России и КНДР. По мнению российского политолога, необходимость такой встречи была продиктована невозможностью продолжать дальше диалог Ким Чен Ына с лидером США.

"Прибытие Ким Чен Ына на переговоры с Владимиром Путиным о ядерном разоружении говорит об одном: с Дональдом Трампом согласия достичь не удалось, переговоры с Трампом, которые проводились дважды, вызвали у Ким Чен Ына разочарование, теперь будет попытка номер два, но уже в согласовании с Москвой", - прокомментировал Фельдман в эфире радио Sputnik.

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Как полагает эксперт, будет крайне интересно наблюдать, какие теневые, непротокольные соглашения будут заключены между Москвой и Ким Чен Ыном.

"У нас есть шанс показать, что мы можем быть лучше, что мы можем выступить более оптимальным гарантом мира и отсутствия ядерного оружия на Корейском полуострове, нежели США", ‒ полагает Павел Фельдман.

По мнению политолога, возможно, в ходе переговоров сформируется некий новый формат, с вовлечением Евросоюза, ООН, Китая.

"Можно попытаться договориться и без Америки вообще", - заключил эксперт.

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Теги:
Россия, КНДР, Дональд Трамп, Владимир Путин, Ким Чен Ын


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