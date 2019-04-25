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Дмитрий Киселев
© Sputnik / Рамиль Ситдиков

Киселев: георгиевская ленточка – это признание победы над фашизмом

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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал об акции "Георгиевская ленточка", которая будет проходить с 25 апреля по 9 мая в 90 странах мира, включая Молдову.

Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала в четверг в Москве. Планируется, что в ближайшие дни акция распространится и на остальные регионы России, а также зарубежные страны, в числе которых и Молдова. Раздавать ленточки всем желающим будут с 25 апреля по 9 мая. О старте мероприятия было объявлено в рамках мультимедийной пресс-конференции, посвященной акции "Георгиевская ленточка".

"Сама идея родилась в стенах нашего агентства в 2005 году, тогда это были еще РИА Новости, а "Россия Сегодня" как преемник подхватывает эту акцию, и мы рады быть продолжателями прекрасной традиции. Георгиевская ленточка – символ человеческого достоинства, силы, чести, связи поколений", - заявил Киселев. 

Акция проводится при участии Всероссийского общественного объединения "Волонтеры Победы" при координации Роспатриотцентра и информационной поддержке МИА "Россия сегодня". 

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Теги:
9 мая, Дмитрий Киселев, георгиевская ленточка, Акция "Георгиевская ленточка"


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