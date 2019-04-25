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Политолог Дмитрий Солонников
© Photo : пресс-службы Института современного госразвития

Эксперт: Путин и Ким Чен Ын хотят построить путь, связывающий Азию и Европу

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Важно, что встреча лидеров России и КНДР прошла накануне важного международного события - форума "Один пояс, один путь", целью которого является создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, считает политолог Дмитрий Солонников.

Во Владивостоке завершился первый саммит президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Переговоры продолжались три с половиной часа, почти два часа главы государств беседовали тет-а-тет. 

© Sputnik / Aleksey Nikolskiy
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По словам Путина, разговор с руководителем КНДР получился "обстоятельным". Были затронуты темы двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества, а также обстановка на Корейском полуострове. В ходе встречи лидеры затронули также тему инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке, в частности железной дороги между югом Корейского полуострова с севером с выходом на Транссиб.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что встреча лидеров России и КНДР имеет особое значение накануне другого важного международного мероприятия - второго форума инициативы "Один пояс, один путь", который пройдет в Пекине 25-27 апреля.

"Речь идет о том, что форум "Один пояс, один пусть" обсуждает огромную логистическую систему, которая должна связать Азию и Европу. Обсуждение между лидерами КНДР и России идет о том, что мы должны создать единую систему, которая может связать Корейский полуостров, Россию, ЕС с возможным подключением к этому Японии", - сказал политолог в эфире радио Sputnik

По его мнению, создание такого транспортного тихоокеанского кольца было бы весьма интересным и полезным решением для стран региона.

Президент РФ Владимир Путин на официальном приеме от имени президента РФ в честь председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына
© Sputnik / Алексей Никольский
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Поэтому неслучайно, что мировые лидеры обсуждают глобальные проекты увеличения мировой связанности.

"То, что у России тут есть своя тема или свои конструктивные предложения – это крайне важно", - подчеркнул собеседник.

Во втором форуме "Один пояс, один путь" в Пекине примут участие почти 37 лидеров государств и правительств, включая российского президента Владимира Путина. Участие в работе форума также примут директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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