16:08 26 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.92
  • USD17.89
  • RUB0.28
  • RON4.19
  • UAH0.67
Поиск
© Sputnik / Евгений Одиноков

Клюев: Быстрицкая всю себя отдала театру

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
6 0 0

Один из ведущих актёров Государственного академического Малого театра России Борис Клюев рассказал в эфире радио Sputnik о том, какой была актриса Элина Быстрицкая, о кончине которой стало известно сегодня, 26 апреля.

Скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая, она умерла на 92-м году жизни. Известно, что в последние годы актриса тяжело болела.

"Мы с Элиной Быстрицкой работали очень много лет партнерами на сцене Малого театра, сыграли много замечательных спектаклей. И последний выход ее на сцену, в спектакле "Любовный круг", мы тоже вместе играли. Спектакль пользовался очень большим успехом у зрителей", - рассказал Клюев в эфире радио Sputnik.

По словам актера, Быстрицкая была удивительно красивой женщиной, чья красота даже в преклонном возрасте была неоспоримой. И как актриса, она очень ответственно относилась к работе, отдавая театру всю себя.

"Она играла больной, играла через не могу. Мы скорбим, любим и помним ее", - сказал Клюев.

Сегодня утром актриса скончалась в реанимации одной из столичных больниц. Прощание с Быстрицкой пройдет в Малом театре, предварительно оно намечено на понедельник, 29 апреля. Друзья и коллеги актрисы надеются, что ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Точная дата прощания и похорон будет известна позже.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Замечательная Элина Быстрицкая: какой она была в жизни и кино
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Теги:
кино, театр, Борис Клюев, Элина Быстрицкая, смерть


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке: как это было - фото
“Суперить, но не бронзоветь” - Евгений Маргулис дал совет участникам проекта “Ты супер!”
Евгений Маргулис дал совет участникам проекта "Ты супер!"
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Сколько здоровых лет отпущено европейцам

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться