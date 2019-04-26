Клюев: Быстрицкая всю себя отдала театру

Скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая, она умерла на 92-м году жизни. Известно, что в последние годы актриса тяжело болела.
"Мы с Элиной Быстрицкой работали очень много лет партнерами на сцене Малого театра, сыграли много замечательных спектаклей. И последний выход ее на сцену, в спектакле "Любовный круг", мы тоже вместе играли. Спектакль пользовался очень большим успехом у зрителей", - рассказал Клюев в эфире радио Sputnik.
По словам актера, Быстрицкая была удивительно красивой женщиной, чья красота даже в преклонном возрасте была неоспоримой. И как актриса, она очень ответственно относилась к работе, отдавая театру всю себя.
"Она играла больной, играла через не могу. Мы скорбим, любим и помним ее", - сказал Клюев.
Сегодня утром актриса скончалась в реанимации одной из столичных больниц. Прощание с Быстрицкой пройдет в Малом театре, предварительно оно намечено на понедельник, 29 апреля. Друзья и коллеги актрисы надеются, что ее похоронят на Новодевичьем кладбище. Точная дата прощания и похорон будет известна позже.
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