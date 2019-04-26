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© Sputnik / Евгения Новоженина

Ющенко: идея Макрона – шаг к тому, что Евросоюз может разрушиться

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Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Шенгенское соглашение необходимо пересмотреть.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Шенгенское соглашение нуждается в пересмотре, итогом которого может стать исключение из него ряда стран.

"Давно говорится о том, что Евросоюз переживает кризис, связанный с мультикультурализмом, с миграционном политикой. Это выразилось, в том числе, в протестных действиях и в появлении евроскептиков, которые получили достаточно большую поддержку в Германии, в Италии", - заявил Ющенко в эфире радио Sputnik.

Депутат рассказал, что сегодня на политической арене многих ведущих европейских государств появляются евроскептики, которые выступают за то, что Евросоюз во многом изжил себя. Это как раз и выплескивается в европейский кризис.

"Что касается Макрона, то он ставленник глобального мира, молодой, яркий, продаваемая фигура, которая пытается перетянуть на себя одеяло ведущего политика в Евросоюзе", - заметил Ющенко.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во время торжеств, приуроченных к столетию окончания Первой мировой войны.
Пресс-служба Президента РФ
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Как полагает Ющенко, Макрон, вероятно, имеет в виду прежде всего страны, которые не придерживаются определенной политики – Польша, Венгрия, однако и в ведущих европейских странах все сильнее звучит голос прекратить беспредельную миграционную политику и сохранить остаток внутренней национальной культуры.

"Поэтому я считаю, что Макроном просто озвучена идея, которая вброшена на обсуждение. Но это шаг к тому, что Евросоюз может вообще разрушиться", - заключил Ющенко.

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Теги:
евроскептики, миграционная политика, Макрон, Евросоюз


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