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Юрий Минкин
© Photo : из личного архива

Минкин: полностью беспилотные автомобили появятся через 10-15 лет

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Руководитель департамента разработки беспилотных транспортных средств Cognitive Technologies Юрий Минкин в эфире радио Sputnik рассказал о возможности массового появления на дорогах полностью беспилотных автомобилей.

Компания Tesla объявила о своих планах по запуску беспилотного такси в США к 2020 году. Довольно заманчивая перспектива путешествовать в автомобиле, управляемом компьютером – про такие проблемы, как прокуренный салон, навязчивая музыка, без умолку болтающий водитель можно сразу забыть и наслаждаться поездкой. Однако эксперты довольно скептически настроены относительно возможности реализовать подобную идею уже в следующем году.

"Авантюризм тут достаточно рискован. Не стоит выпускать на общие дороги то, что недотестировано, недопроверено, можно получить в результате много неприятностей", - предостерег Минкин.

Как разъяснил эксперт, первый шаг к беспилотным автомобилям – научить автомобиль "видеть", то есть, распознавать препятствия, людей, разметку и реагировать на них соответствующим образом. Второй шаг – он должен "понимать", что находится вокруг и как действовать – нужно ли тормозить или изменять траекторию. И последний шаг – эти действия необходимо воплотить в движения, подать команды на газ, тормоз, изменение угла поворота колес.

"Полные беспилотники начнут появляться через 10-15 лет. На самом деле, тут много вопросов – и уровень технологий, и законодательство, и тестирование. Но уже сейчас мы видим, что автомобили с функцией автономного движения появляются", - сообщил Минкин в эфире радио Sputnik.

Кадры испытаний летающего автомобиля
© Youtube / Opener
Раньше ездили, теперь летают - такого автомобиля еще не было - видео

По словам Минкина, на сегодняшний день "беспилотники" – это машины дорогого сегмента, но главное, что они постепенно появляются на дорогах. Значит, люди осознают, что это перспективно и безопасно.

"Другое дело, что та же Тесла в своем маркетинге перешагнула границы и продавала автомобили, позиционируя их, как беспилотники. Из-за этого люди начинали слишком доверять автомобилю и не понимали, что "автопилот" все же не совсем автономен", - отметил Минкин.

На сегодняшний день уровень развития технологий таков, что "автопилот" - это всего лишь помощник водителю, он остается главным, а система его страхует.

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"Через какое-то время мы придем к другому достижению, когда система будет главной, а водитель будет вмешиваться только в особо сложных ситуациях. Думаю, в будущем появятся стандарты сертификации таких транспортных средств, и это будет не опаснее, чем ездить в обычном автомобиле", - заключил эксперт.

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Теги:
автомобили, Илон Маск, Tesla, беспилотник


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