Онколог: если не проводить скрининг, можно выявлять только 3-4 стадию рака

Врач-онколог Сергей Красный рассказал о нюансах проведения скрининга, помогающего диагностировать ранние стадии онкозаболеваний, всплеск и опасность которых в народе часто называют "последствиями Чернобыля".

За время, прошедшее с момента аварии на ЧАЭС, у людей изменилось отношение к онкозаболеваниям, они перестали быть табуированной темой, все больше людей сейчас приходят к пониманию того, что рак на ранних стадиях диагностируем и излечим, рассказал собеседник радио Sputnik Беларусь , опытный врач-онколог Сергей Красный.

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Известно, что злокачественные опухоли на ранних стадиях практически себя не проявляют, поэтому по ряду онкозаболеваний, в случае самостоятельного обращения к врачам высока вероятность обнаружения онкологии на поздней стадии. Но есть метод скрининга, который позволяет диагностировать заболевание на ранней стадии, и, соответственно, успешно его вылечить, отмечает собеседник.

"Пока будем ждать, что человека что-то беспокоит, пока будем выявлять симптомы ― будем выявлять 3-4 стадию заболевания. Поэтому сейчас приоритет программам скрининга. В Белоруссии применяется 4 программы скрининга: скрининг рака шейки матки (цитологическое исследование), скрининг рака молочной железы (обследованию подлежат женщины 50-69 лет), им необходимо проходить такое обследование раз в два года", – рассказывает Сергей Красный.

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По словам специалиста, в более раннем возрасте маммография малоинформативна, а в более пожилом возрасте уже не имеет особого смысла, так как наличие образования в груди не вызовет никаких проблем. Еще одна скрининговая программа касается рака толстой кишки.

"Обследованию подлежат и мужчины, и женщины от 50 до 70 лет, а в случае наличия в семье онкозаболевания данного профиля обследоваться нужно в более молодом возрасте (колоноскопия либо анализ кала на скрытую кровь). Проводя колоноскопию, которая позволяет одновременно удалять полипы кишечника, мы можем предотвратить 80 % случаев рака", – говорит онколог.

Еще одна скрининговая программа ― выявление рака предстательной железы при помощи онкомаркера ― простатического специфического антигена. Анализ крови на ПСА проводится раз в два года мужчинам от 50 до 65 лет.

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