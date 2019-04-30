Эколог: мы движемся к тупику, который закончится экологической катастрофой

Человечество должно поменять свое отношение к природе, иначе последствия экологической катастрофы могут стать страшнее последствий ядерного взрыва, предупредил в эфире радио Sputnik главный редактор газеты "Общество и экология" Сергей Лисовский.

Генерал армии, Герой России Вячеслав Трубников, который в 1996-2000 годах был директором Службы внешней разведки, в интервью РИА Новости высказал мысль, что главной угрозой человечеству на данный момент является деятельность человека, вредящая экологии. С ним солидарен российский эколог Лисовский.

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Как заявил эксперт, экологические катастрофы не всеми людьми воспринимаются, как угроза, потому что, наблюдая их ежедневно, человечество привыкает к ним.

"Ядерная война для человечества – это моментальная смерть. А экологическая катастрофа растянута во времени, она сказывается незримо. Люди могут умирать от онкологии и не понимать, из-за чего, хотя это может происходить из-за состояния окружающей среды", - рассказал Лисовский в эфире радио Sputnik.

Эколог заявил, что сокращая леса, загрязняя воду, воздушный бассейн, люди фактически убивают и себя самих, и животный, и растительный мир. Эти процессы не сразу заметны, однако постепенно ситуация оказывается все печальнее.

"Становится меньше лесов, и люди начинают замечать – леса нет, загрязнена река, в которой еще лет 15-20 назад можно было ловить рыбу. Процесс деградации окружающей среды происходит незаметно. Пример двух рукотворных трагедий человечества – гибель Аральского моря и Чернобыльская катастрофа", - заключил Лисовский.

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