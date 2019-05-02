Эксперт: расширение ЕС за счет Балкан – большой вопрос

Эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М Примакова Дмитрий Офицеров-Бельский прокомментировал в эфире радио Sputnik возможность вступления Балканских стран в ЕС в ближайшее время.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан выступил с инициативой о поочередном приеме стран Западных Балкан в состав Евросоюза. При этом, по словам Хана, оценивать необходимо потенциал каждой страны в отдельности.

"Что касается расширения ЕС за счет Балкан, то эта тема стала обсуждаться все чаще. Но очевидно: это тема даже не ближайших лет. О практических шагах говорить рано", - заявил Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik.

Ранее Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление таким странам, как Албания, Македония, Сербия и Черногория. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Самопровозглашенное Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе, передает РИА Новости.

"Косово, к примеру, является лишь частично признанным государством, не все страны ЕС его признали. Речь может идти разве что о Македонии. Но это страна с огромным количеством внутренних проблем, так что вряд ли это своевременно сейчас. Готова ли Европа брать на себя эти проблемы – большой вопрос", - подытожил Офицеров-Бельский.

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