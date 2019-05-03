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Владимир Евсеев
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Евсеев: зачем США "глобальный ноль"

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Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Евсеев прокомментировал предложения Дональда Трампа о ликвидации США, Россией и Китаем ядерного оружия.

На днях президент США Дональд Трамп предложил России и Китаю вариант "глобального ноля" - тотальную ликвидацию ракетно-ядерного потенциала ведущими странами мира. Эксперт РИСИ Владимир Евсеев утверждает, что эта идея рождена вовсе не для снятия военной напряженности в мире и никак не связана с пацифистскими устремлениями Вашингтона.

"Для Вашингтона эта идея особенно привлекательна. Все потому, что США имеют самый большой потенциал обычных вооружений. То есть, если все страны ликвидируют свой ядерный потенциал, совершенно понятно, кто в мире останется лидером. США получают превосходство", - сказал Евсеев.

"Глобальный ноль" предлагал еще Обама, но до сих пор Трамп отвергал все идеи, предложенные своим предшественником. Евсеев говорит, что знает, почему эта идея не была забыта.

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"Удивительно, что Трамп пошел путем Обамы, но это говорит о том, что эта идея полностью отвечает американским национальным интересам. Ликвидировать ядерное оружие для того, чтобы иметь глобальное превосходство в области обычных вооружений плюс глобальное превосходство в космосе", - отметил эксперт.

США продолжат милитаризацию космоса, утверждает Евсеев, что позволит Вашингтону контролировать весь мир и без ядерного оружия.

"Даже если США и Россия полностью ликвидируют свой ядерный потенциал, я думаю, что США продолжат милитаризацию космоса, это и есть основа американского доминирования. США опасаются, что Россия и Китай будут продолжать работы по созданию противодействия спутниковому оружию", - резюмировал аналитик.

Помимо этого, Евсеев считает, что США последовательно движутся по направлению постоянного слома всех международных договоров, и, что Вашингтон хочет полностью развязать себе руки для военного превосходства и доминирования.

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Теги:
ядерное разоружение, ядерной оружие, Китай, Россия, США


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