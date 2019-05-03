Гладков: нарушив приказ, мы открыли счет сбитым фашистским стервятникам

В преддверии великого праздника Победы ветеран Великой Отечественной Войны, кавалер Ордена республики Павел Васильевич Гладков в эфире радиостудии Sputnik Молдова вспоминает, как впервые встретился лицом к лицу с врагом.

Гладков, прошедший войну зенитчиком, рассказал о первом своем бое. Как вспоминает ветеран, к месту боев их эшелон прибыл из Подмосковья.

"Наш 226 армейский полк ПВО, вооруженный 37-мм автоматическими зенитками, входил в 26 танковый корпус. Корпус прибыл на станцию Поварино, нам стало известно, что мы едем под Сталинград. А до этого, куда мы едем, не знал даже командир полка. Прибыли в район Серафимовича, определили огневую позицию, окопались", - рассказал Гладков в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По его словам, в зенитном училище малокалиберную пушку курсанты изучали лишь в общих чертах, а воевать пришлось именно такой. И им ничего не оставалось, как на месте "овладеть техникой" по учебнику, а потом инструктировать и солдат. И удалось подготовить, учитывая обстоятельства, неплохой орудийный расчет.

Ветеран уточнил, что зенитчикам был объявлен приказ: если вражеский самолет не предпринимает военных действий, по нему огонь не открывать.

"В один солнечный день смотрим – на горизонте появляется немецкий самолет, двухмоторный бомбардировщик Хейнкель-111, который использовался и как разведчик. Навели орудие, подлетел он к нам на расстояние примерно 2 км, и мы открыли по нему огонь. Он повернул, и в нескольких километрах от нас сел на брюхо", - сказал Гладков.

Как вспоминает Гладков, экипаж того самолета был взят в плен, он состоял из двух немцев и двух румын.

"За то, что мы нарушили запрет стрелять по самолетам, не открывшим огонь, нас не ругали – победителей ведь не судят. Так мы открыли боевой счет сбитым фашистским стервятникам", - заключил Гладков.

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