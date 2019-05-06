Гречаная: спасибо ветеранам за мирное небо над Европой

Лидер Партии социалистов Зинаида Гречаная приняла участие в торжественном приеме для ветеранов Великой Отечественной войны, проведенном Ассоциацией ветеранских организаций Echitate.

Она передала ветеранам поздравления от президента Республики Молдова Игоря Додона и высказала слова благодарности за их вклад в Великую Победу.

"Сегодня сложно себе представить, что пережили люди, которые приближали Победу на полях этой страшной войны. Нет меры, которой можно было измерить их мужество, их стойкость, и весь ужас происходивших тогда событий. Мы преклоняемся перед подвигом участников Великой Отечественной Войны. Их осталось не так много среди нас, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать их. Мы всегда будем рядом с ними", - написала по итогам встречи на своей страничке в соцсетях председатель ПСРМ .

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