14:37 06 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.04
  • USD17.89
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.67
Поиск
Виктор Прядка
фото из личного архива Виктора Прядки

Прядка: ЧП c SSJ-100 могло привести к более печальным последствиям

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
56 0 0

Авиационный эксперт, генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка оценил шансы предотвратить наихудший сценарий при трагическом инциденте в аэропорту Шереметьево.

Специалист ответил на один из самых обсуждаемых вопросов после трагедии в Шереметьево: почему пассажиров эвакуировали только через передний выход.

"Если бы открыли аварийные выходы в районе крыла, где бушевало пламя, то это могло привести к еще более печальным последствиям", - пояснил Прядка радио Sputnik.

Названы основные версии ЧП в Шереметьево

Комментируя авиаинцидент, он отметил, что молнии регулярно попадают в самолеты, но это не вызывает таких печальных последствий.

© Sputnik / Евгений Биятов
В Шереметьево завершились аварийно-спасательные работы на месте инцидента

"Молния часто попадает в самолеты, но это не вызывает таких печальных последствий. По свидетельствам очевидцев самолет загорелся в воздухе после взлета - загорелся один из двигателей. И садился он уже горящим", - отметил Прядка.

К сожалению, с первой попытки посадить самолет не удалось и драгоценное время таким образом было упущено.

"Когда ситуация развивается критически, летчики должны были в любом случае совершить любую посадку. То пламя, что тянулось за самолетом - если бы они находились в воздухе еще несколько минут, то огонь разрушил бы основные системы управления и последствия были бы совсем печальными", - уточнил эксперт.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся после 28 минут полета и совершил жесткую посадку. Судну удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК, погиб 41 человек. Среди них - бортпроводник, который до последнего спасал пассажиров.

Еще по теме: 

По теме

В Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет: число жертв растет
Эвакуация пассажиров самолета SSJ-100 в Шереметьево попала на видео


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Церемония вручения сертификатов об окончании второго сезона Школы инновационной журналистики Sputnik
Вручение сертификатов участникам Школы инновационной журналистики Sputnik
Самолёт SSJ-100 загорелся при посадке в Шереметьеве
Эвакуация пассажиров самолета SSJ-100 в Шереметьево попала на видео
Евровидение
Как удивляла Молдова на "Евровидении" в разные годы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться