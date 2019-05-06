Прядка: ЧП c SSJ-100 могло привести к более печальным последствиям

Специалист ответил на один из самых обсуждаемых вопросов после трагедии в Шереметьево: почему пассажиров эвакуировали только через передний выход.

"Если бы открыли аварийные выходы в районе крыла, где бушевало пламя, то это могло привести к еще более печальным последствиям", - пояснил Прядка радио Sputnik.

Названы основные версии ЧП в Шереметьево

Комментируя авиаинцидент, он отметил, что молнии регулярно попадают в самолеты, но это не вызывает таких печальных последствий.

© Sputnik / Евгений Биятов В Шереметьево завершились аварийно-спасательные работы на месте инцидента

"Молния часто попадает в самолеты, но это не вызывает таких печальных последствий. По свидетельствам очевидцев самолет загорелся в воздухе после взлета - загорелся один из двигателей. И садился он уже горящим", - отметил Прядка.

К сожалению, с первой попытки посадить самолет не удалось и драгоценное время таким образом было упущено.

"Когда ситуация развивается критически, летчики должны были в любом случае совершить любую посадку. То пламя, что тянулось за самолетом - если бы они находились в воздухе еще несколько минут, то огонь разрушил бы основные системы управления и последствия были бы совсем печальными", - уточнил эксперт.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся после 28 минут полета и совершил жесткую посадку. Судну удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По последним данным СК, погиб 41 человек. Среди них - бортпроводник, который до последнего спасал пассажиров.

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