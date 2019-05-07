Петровская: перепишет ли Польша историю

В Польше смотрят на события Второй мировой войны порой совсем по-другому, чем в соседних с ней странах.

© Sputnik / Евгения Новоженина Молдавских поисковиков наградили за работы в Польше

Это говорит о разночтениях истории – такую мысль высказала эксперт РИСИ Оксана Петровская.

"Если в Беларуси, которая является соседкой Польши, 17 сентября – день, с которого началось воссоединение Западной и Восточной Белоруссии, праздничный по сути день, то для поляков это – траурный день "советской агрессии и оккупации". Мы видим, что историческая память здесь кардинально расходится", - сказала Петровская.

Несмотря на вечные сложности в отношениях Варшавы и Москвы, с Беларусью у Польши настоящие нестыковки в трактовке событий недавнего прошлого.

"Удивительно, но расхождений в отношении к историческому прошлому, особенно к событиям начала Второй мировой, у белорусов и поляков больше, чем даже у Польши и России", - отметила эксперт.

Также Петровская рассказала о попытках оправдать военных преступников, в частности - польского военного преступника Ромуальда Райса, который после войны уничтожал мирных белорусов. Современные историки Польши по сути полностью оправдывают этого убийцу, утверждает Петровская.

"Не так давно на сайте польского Института национальной памяти появились материалы о том, что Райс якобы невиновен, хотя и сжег при этом пять белорусских деревень. Авторы этой записи утверждали, что нельзя называть его действия геноцидом, потому что он убивал людей не за их национальную принадлежность, а потому что они помогали новой власти в Польше и поддерживали коммунистов. Райс же активно боролся с этой идеологией", - резюмировала аналитик.

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