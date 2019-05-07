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Павел Гладков
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гладков: за то, что хорошо сбивал самолеты врага, меня наградили орденом

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Ветеран Великой Отечественной Войны, кавалер Ордена республики Павел Васильевич Гладков в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о своей первой боевой награде.

Павел Васильевич Гладков во время войны был зенитчиком, воевал под Сталинградом, в Белоруссии, на Украине, в Польше. Первую свою награду – орден Красной Звезды он получил именно после участия в первых боях.

"После нашей победы в Сталинграде меня наградили орденом Красной Звезды. Командир корпуса тогда написал (у меня до сих пор хранится копия) приказ о награждении правительственным орденом Красной звезды. Так была получена моя первая награда", - вспоминает Гладков.

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Как рассказал ветеран, под Сталинградом его батарея сбила около полутора десятков фашистских самолетов. Один из них - когда батарея осуществляла охрану переправы, по которой день и ночь шли плотным строем советские войска, чтобы обеспечить воинам подкрепление. На тот момент группировка Паулюса уже попала в окружение, и снабжалась по воздуху.

"Мы охраняли мотострелковую бригаду нашего корпуса. Смотрим однажды – летит самолёт Юнкерс-52, трехмоторный грузовой самолет. Мы сбили его. Среди груза были боеприпасы, теплая одежда, шоколад и спиртное. А четырех летчиков мы взяли в плен", - рассказал Гладков в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

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Теги:
Сталинградская битва, Великая Отечественная война, ветеран, Победа, Великая Победа


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