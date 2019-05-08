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Наталья Еремина, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук
© Photo: Facebook / Natalia Eremina Yeryomina

Еремина: сменить Мэй хотят многие, но вопрос с Brexit никто решать не готов

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Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина рассказала в эфире радио Sputnik о том, почему Тереза Мэй вряд ли покинет свой пост в ближайшее время.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может сохранить за собой должность главы кабинета министров еще на несколько месяцев. Команда премьра занята разработкой планов нового крайнего срока для разрешения ситуации с Brexit. Российский эксперт полагает, что Brexit -  это не вопрос какого-то короткого периода времени, это вопрос очень сложный, касающийся развития государственности Великобритании.

"Вопрос с границей пока не урегулирован. Европейский союз в этом вопросе тоже не готов к компромиссу", - заявила Еремина в эфире радио Sputnik

По словам эксперта, речь идет не столько о том, способна ли Тереза Мэй изменить ситуацию или нет – британский премьер делает максимум того, что она может сделать.

"Вряд ли этот максимум кто-то на себя может взять и остаться такой "расстрельной" фигурой. Желающих сменить Терезу Мэй много, и желающих стать премьер-министром тоже достаточно много, но пока мы не видим серьезных заявлений, связанных с решением вопроса Brexit, а это вопрос номер один", - заметила Еремина.

Как полагает эксперт, решение вопроса Brexit требует колоссальных усилий и постоянного переговорного процесса. 

"Тереза Мэй при этом остается фигурой достаточно удобной для всех политических движений, которые могут ее всячески критиковать и зарабатывать политические очки", - заключила Еремина.

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Теги:
Великобритания, Тереза Мэй, Brexit


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