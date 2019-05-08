Гаспарян: 9 мая – наш второй день рождения

Девятое мая – это праздник каждого из нас, праздник, который мы можем назвать своим вторым днем рождения. И очень важно хранить в памяти эту дату, потому что нашим дедам и прадедам за эту победу пришлось заплатить огромную цену. Такое мнение высказал Гаспарян в эфире радио Sputnik.

"Я застал эпоху, когда ветеранов было очень много. Но с каждым годом их становилось все меньше и меньше. Поредели колонны победителей. Сейчас у них у всех есть возможность объединиться. Встать в тот единый строй, который остался в истории", - сказал Гаспарян.

Журналист также заметил, что подвиг, который совершили эти люди, жив ровно до момента, пока о нем помнят.

"9 мая миллионы людей вспоминают об этом. Вспоминают сквозь призму собственных историй, ведь в каждой семье был свой герой. 9 мая – это ваш второй день рождения. "Бессмертный полк" – ваш долг перед собственной национальной памятью. Помнить о победе – это не так уж и мало", - заключил Гаспарян.

Акция "Бессмертный полк" в Кишиневе начнется 9 мая в 09.30 у Арки Победы. Колонна участников должна пройти маршем к мемориалу воинской славы "Вечность".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK