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Гладков Павел Васильевич
© Sputnik / Osmatesco

Гладков: узнав о победе, кто кричал "Ура", кто плакал

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Ветеран Великой Отечественной Войны, кавалер Ордена республики Павел Васильевич Гладков в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, как он встретил известие о Победе.

В мае 1945 г. батарея, где служил Гладков, располагалась в селе Бентвиш, километрах в 20-30 юго-западнее города Росток в Германии. Это был второй белорусский фронт.

"Поставили огневую позицию, вырыли землянки. Я разместился в небольшом строении, говорили, что там раньше располагался полицейский участок. В углу стоял радиоприемник. Я настроил его, нам удалось поймать Москву, и стали слушать. Я сидел на старом разбитом диване и слушал русскую речь, музыку", - рассказал Гладков.

По воспоминаниям Гладкова, как-то вечером он заснул, оставив включенным этот радиоприемник.  

"Впервые за всю войну я спал на диване и не в сапогах. Но на фронте солдат спит по-заячьи: один глаз спит, другой глядит.  Хоть и спишь, но сквозь сон все слышишь. И тут слышу музыку из песни "Широка страна моя родная".  Я проснулся, и тут прозвучал бархатный голос Левитана: "Говорит Москва", - сообщил ветеран. 

Так Гладков услышал новость о том, что Германия капитулировала, и конечно же, сразу побежал к солдатам, разделить с ними радостное известие.

"У меня где-то треть солдат были "старички", которые мне по возрасту в отцы годились. И представляете, кто кричал "Ура", кто плакал, а меня схватили на руки и стали качать. Вот так мы встретили победу", - поделился Гладков.

Sputnik Молдова представляет в формате новостных блоков, инфографики, фотолент и видео мультимедийный проект о Великой Отечественной войне, о Победе, о Героях.

 

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Теги:
Великая Отечественная война, Великая Победа, Победа, ветеран


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