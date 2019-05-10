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Мария Захарова
© Sputnik / Екатерина Чеснокова

Захарова: массовые отказы от прививок вызвали эпидемию кори в Европе

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга рассказала о проблематике эпидемии кори в Европе.

По заявлению российского дипломата, ситуация с заболеванием корью в Европе третий год остается неблагополучной. Как следует из статистики, собранной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в 2018 году в Европе было зарегистрировано рекордное число инфицированных, в три раза выше показателей за 2017 год, и в 15 раз превышающее цифры 2016-го.

"На настоящий момент в Европе от вируса скончались 72 человека. По данным ежемесячных отчетов европейских стран, по состоянию на 1 февраля текущего года, за период с января по декабрь 2018 года корью заразились более 80 тысяч человек в 47 из 53 европейских государств", - сообщила Захарова. 

Лаборатория.
© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
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По ее словам, самые высокие показатели заболеваемости в Европе зарегистрированы в следующих странах: Украина, Сербия, Израиль, Франция, Италия, Румыния, Грузия, Греция, Черногория и Северная Македония. По статистике ВОЗ, за первые три месяца 2019 года в мире зарегистрировано более 100 тысяч случаев заболевания корью. Особую тревогу вызывает тот факт, что болезнь, казавшаяся практически побежденной, снова напомнила о себе, причем, распространяется она по планете весьма стремительно.

"Вирус фиксируется даже в тех странах, где ранее заболевание удалось полностью победить. Основной причиной распространения инфекции является сокращение программ плановой иммунизации населения, а также рост числа отказов от прививок", - резюмировала Захарова.

В Молдове в 2018 году было зарегистрировано 340 случаев заражения вирусом. Корь охватила 15 из 44 административно-территориальных единиц страны. Больше всего случаев выявлено в районах Чадыр-Лунга, Вулканешты, Сорока, Дрокия, Унгены, а также в Кишиневе. В 15 случаях вирус завезли на территорию Молдовы из соседних Румынии и Украины.

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Теги:
Вакцинация, прививки, заболевание, эпидемия кори, корь


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