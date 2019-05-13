Подберезкин: НАТО искусственно создает очаг напряженности в Черном море

Директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин поделился в эфире радио Sputnik своим мнением о том, зачем войска НАТО проводят учения в Черном море.

Украинские и британские военные провели совместные учения в акватории Черного моря. Со стороны Украины участвовал ракетный катер "Прилуки", со стороны Великобритании – корабль Echo. Как полагает российский эксперт, истинная цель, которую преследовали британские военные, принимая участие в этих учениях, – обозначить свое военное присутствие в Черном море.

"В последние годы НАТО усилило свою активность за счет судов тех государств, которые расположены в акватории Черного моря. Но и североевропейские страны все чаще наведываются в акваторию. Они обозначают там свое военное присутствие и оказывают поддержку флоту Украины", - объяснил Подберезкин в эфире радио Sputnik.

Эксперт выразил опасение, что искусственно создаваемая войсками НАТО степень напряженности носит недружественный характер по отношению к России. По его мнению, попытки "демонстрации силы" со стороны НАТО в последнее время участились.

"Кстати, такая политическая поддержка может быть довольно опасна, когда в этом участвуют суда типа эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами. Вот как раз эти средства, которые присутствуют в Черном море, создают провокационную ситуацию", - заключил Подберезкин.

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