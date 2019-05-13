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Дмитрий Офицеров-Бельский
© Photo: Facebook / Dmitriy Ofitserov-Belskiy

Эксперт: Польша просит у Германии сразу триллион, но вряд ли что-то получит

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Cтарший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М Примакова Дмитрий Офицеров-Бельский рассказал о том, каковы перспективы Польши получить от Германии триллион долларов за ущерб от Второй мировой войны.

Вероятность того, что Польша получит какие-либо репарации от Германии – нулевая. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал российский эксперт-международник. Как полагает Офицеров-Бельский, сумма в триллион долларов вызывает огромные вопросы, поскольку непонятно, каким образом она получилась, и кто проводил расчеты.

"Разумеется, не было никаких детальных подсчетов и не было никаких комиссий, которые бы установили, во сколько обошлось восстановление Варшавы и прочее", - заявил Офицеров-Бельский.

По мнению эксперта, на сегодняшний день отношения между Германией и Польшей находятся в негативной фазе, поэтому требование каких-либо компенсаций - возможность напомнить Берлину о том, насколько германская агрессия была разрушительна для соседей. Кроме того, в Евросоюзе принимается бюджет на следующие пять лет. Конечно же, в Германии распространено мнение, что Польша, которая проводит политику, не до конца соответствующую интересам Евросоюза, не должна получать такие же щедрые субсидии из бюджета, как в прошлые годы.

Оксана Петровская
© Sputnik /
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"Поляки рассчитывают, что можно будет обвинить Германию в предвзятом отношении к Польше – и репарации они не готовы платить, и бюджетные средства выделять", - заключил эксперт.

Правительство Германии, в свою очередь, выразило однозначную позицию по вопросу выплат: Польша отказалась от репараций в 1953 году, а до этого получала значительные средства из доли, которую Германия выплачивала СССР, поэтому Берлин более не намерен возвращаться к проблеме репараций Польше.

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Теги:
репарации, Вторая мировая война, Германия, Польша


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