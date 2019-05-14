Безпалько: в современном мире свободный рынок – это миф

США угрожают Евросоюзу экономическими и политическими санкциями в случае, если Евросоюз не откажется от разработки собственного оружия. Обосновывается такой шаг возможной угрозой военному сотрудничеству в рамках НАТО.
"В принципе непонятно, как можно запретить разрабатывать оружие суверенному независимому государству, которым являются Франция, Германия", - отметил Безпалько в эфире радио Sputnik.
Эксперт также подчеркнул тот факт, что Евросоюз является крупным экономическим сообществом, а производство и продажа оружия – это одна из самых доходных статей экспорта во всем мире.
Вероятно, такой шаг США связан с опасением конкуренции со стороны европейских оружейников, и является попыткой США наладить собственное благосостояние за счет остальных.
"Для чего все эти запреты? Чтобы заставить европейцев покупать оружие у США, а также чтобы Европа не составляла конкуренцию американцам на рынках, к примеру, Индии или других стран", - сказал Безпалько.
Как резюмировал эксперт, ранее США очень эффективно изображали "обитель свободы", где реализуется принцип свободного самосдерживаемого рынка, однако становится ясно, что сейчас это не более, чем миф.
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