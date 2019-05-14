Манойло: США хотят подсадить Европу на свой сжиженный газ

Сенат США подготовил законопроект, который предусматривает принятие санкций против европейских компаний, содействующих в реализации проекта "Северный поток-2".
"Данный законопроект – один из инструментов давления на европейцев. Действительно, если США этот законопроект утвердят, многие европейские компании пострадают и это приведет к тому, что у европейцев появятся большие риски, связанные с коммерческими потерями", - заявил Манойло в эфире радио Sputnik.
По мнению эксперта, США преследуют чисто коммерческие интересы, и прочие причины тут отходят на задний план.
Штаты рассчитывают, что европейцы в конце концов откажутся от продолжения строительства газопровода, если с финансовой точки зрения это окажется рискованным.
"Понятно, почему Америке не выгодно, чтобы газопровод был построен и заработал. Основная причина заключается в том, что американцы хотят освободить рынки Европы для своего сжиженного газа. А поставки газа из России этому мешают", - заключил Манойло.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK