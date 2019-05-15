Скабеева: происходящее с Вышинским – это месть за правду

Сегодня в Москве состоялась акция в поддержку Кирилла Вышинского - руководителя портала РИА Новости Украина. Акция прошла под лозунгом "Волю Вышинскому!" Участники акции принесли баннеры и транспаранты с фотографиями журналиста, символикой солидарности с ним.
Один из транспарантов, длиной 365 сантиметров, символизировал каждый день, проведенный Вышинским в заключении. В числе участников акции была также российская журналистка Ольга Скабеева.
"Я знаю Кирилла лично, и страшно переживаю за него как за человека. А что касается человеческого и справедливого, то, конечно, это страшный беспредел и безобразие, и Кирилла надо отпускать. Он сидит ни за что, это месть за правду", - заявила Скабеева в эфире радио Sputnik.
Журналистка высказала мнение, что украинские власти должны сделать все возможное для того, чтобы Вышинский вышел на свободу как можно скорей.
"И поэтому, если есть возможность у нынешней украинской власти, которую никак не допускают к этой самой власти, попытаться наладить российско-украинские отношения, то Кирилла должны отпустить, и мы тогда начнем с ними разговаривать. Иначе это все абсолютно бессмысленно", - заключила Скабеева.
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