Ковалев: Германии не выгодна остановка строительства "Северного потока — 2"

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев рассказал в эфире радио Sputnik о том, скажется ли принятие новой Газовой директивы ЕС на строительстве трубопровода "Северный поток — 2".

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением, что новая Газовая директива ЕС не сможет остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2". Она сообщила, что, хотя директива и дает Еврокомиссии определенные возможности для опротестования строительства, документ не может воспрепятствовать реализации проекта.

"Новая газовая директива – это компромиссное решение, которое преследует цель, с одной стороны, обеспечить диверсификацию, а с другой – исключить возможность монополизма. И здесь Меркель абсолютно права, эта директива ни в коей мере не является препятствием для строительства трубопровода", - прокомментировал Ковалев в эфире радио Sputnik.

© Photo : Nord Stream 2 Поправки к Газовой директиве: какими будут потоки "голубого топлива" в ЕС

По словам эксперта, будет крайне неразумным прекращать строительные работы, когда газопровод уже наполовину построен. Впрочем, определенные препятствия для реализации проекта остаются, прежде всего, это стремление Европы сохранить и за Украиной статус транзитера.

Однако, как полагает Ковалев, угроза осуществлению проекта со стороны ЕС вряд ли присутствует, потому что Германия крайне заинтересована в том, чтобы "Северный поток — 2" был завершен и функционировал.

"Главный выгодоприобретатель "Северного потока-2" это, конечно, Германия, а Германия как экономический, а теперь уже и политический лидер ЕС продавит любые решения, которые выгодны ей", - заключил Ковалев.

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