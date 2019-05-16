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научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт
© Photo: Scientificrussia

Эйсмонт: открытие китайских ученых поможет разгадать загадку Луны

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал в эфире радио Sputnik, что новое открытие китайских ученых может опровергнуть существующие представления о происхождении Луны.

Китайский луноход "Юйту-2" сумел получить глубинные пробы породы недр Луны. До этого подобное не удавалось ни одному аппарату, побывавшему на поверхности спутника Земли.

Фотография Луны сделанная российским космонавтом Федором Юрчихиным. Архивное фото
© Photo: Роскосмос / Фёдор Юрчихин
Обратная сторона Луны: что обнаружил "Юйту-2"

Многие специалисты полагают, что открытие способно изменить наше представление о том, каким образом была сформирована Луна.

Наиболее распространенная гипотеза сейчас – что Луна образовалась в результате столкновения Земли с неким небесным телом, которое вырвало фрагмент Земли, и этот фрагмент и стал Луной. Однако в этой гипотезе есть некие противоречия.

"Это открытие, вполне возможно, устранит существующие нестыковки и даст какое-то объяснение противоречиям, которые существуют в теории эволюции Солнечной системы в целом и в теории, которая объясняет происхождение Земли и Луны", - рассказал Эйсмонт в эфире радио Sputnik.

Однако, по словам российского ученого, вначале необходимо провести тщательный анализ того, что получено китайским луноходом. Но уже первые полученные аппаратом данные заставляют усомниться, насколько верна наиболее распространенная на сегодняшний день в научном мире гипотеза.

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Теги:
открытие, космос, лунная экспедиция, Луна


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