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Артемов: победа дочери Алсу в конкурсе действительно была сфальсифицирована

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Ведущий специалист по компьютерной криминалистике Group-IB Артем Артемов рассказал в эфире радио Sputnik, каким образом были сфальсифицированы результаты финала шоу "Голос. Дети" на Первом канале.

Первый канал признал недействительным итоги конкурса "Голос. Дети", признав факт "накрутки" голосов, отданных за победителя. Напомним, победительницей последнего сезона "Голос. Дети" по итогам голосования стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.

Первый канал о вероятной причине победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети" >>>

Эксперт сообщил в эфире радио Sputnik, что специалистам удалось установить – фальсификация действительно имела место.

"Мы проанализировали результаты всех конкурсов "Голос. Дети", которые проходили в России, и подобной практики не наблюдалось за прошедшие годы. В этот же раз мы действительно выявили автоматическую "накрутку", то есть автоматические звонки со стационарных номеров и такую же автоматическую накрутку через sms-голосование", - рассказал Артемов.

© Photo: Facebook / Голос.Дети
"Голос.Дети": результаты финала аннулированы, в эфир выйдет спецвыпуск шоу

По словам эксперта, существуют специализированные компании, которым поступает заказ сделать массовую sms-рассылку либо сделать массовый обзвон абонентов. Заказчик может легко через интернет найти такие компании и заказать sms-рассылку. Плата составляет примерно 60-80 рублей за одно sms. Дальше все зависит от платежеспособности заказчика.

"Сейчас мы выложили промежуточные итоги, которые подтверждают факты накрутки. На основании этого Первый канал принял решение об аннулировании результатов голосования. Сейчас Первый канал ведет проработку новой схемы голосования, чтобы избежать таких последствий", - заключил Артемов.

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Теги:
конкурс, фальсификация, Алсу, Голос.Дети


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