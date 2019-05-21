Гаспарян: в песне "Темная ночь" поляки углядели пропаганду большевизма

Песню "Темная ночь" в Польше посчитали пропагандой большевизма. Ее запретило исполнять руководство музея Второй мировой войны в Гданьске во время проведения всемирной акции "Ночь музеев". Когда исполнитель Петр Косевский пожелал спеть эту песню, директор музея потребовал, чтобы музыканты прекратили свое выступление, собрали инструменты и покинули музей.

"Эта песня является одной из самых символических песен эпохи Великой отечественной войны. Я не буду спрашивать, что в этом произведении было пропагандой большевизма. Здесь пикантнее всего смотрится обстоятельство, где именно запретили исполнять песню", - рассказал Гаспрян в эфире радио Sputnik.

Журналист уточнил, что случай произошел в городе Гданьске, который еще не так давно носил название Данциг, и был немецким городом.

"Заметим себе, что Гданьском он стал только благодаря одному человеку, имя которому – Иосиф Виссарионович Сталин. Именно его решением Польша была укрупнена за счет исконных немецких территорий, чтоб "подрезать" воинствующий немецкий дух. И так появился город Гданьск, освобожденный воинами советской армии", - резюмировал Гаспарян.

"Темная ночь" – песня, впервые прозвучавшая в фильме "Два бойца", который снял режиссер Леонид Луков в 1943 году. Авторами песни являются композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов. Первым исполнителем песни, чей голос и звучит в фильме, стал Марк Бернес. Затем песня была перепета очень многими исполнителями, в том числе была известна под названием Ciemna dziś noc в Польше, где ее включали в свой репертуар местные артисты.

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