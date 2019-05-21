Юрьев: симпатии к России со стороны правых партий на Западе закономерны

Почему в Европе все чаще звучат мнения в поддержку России, рассказал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Юрьев.

Традиционные ценности – это та идеология России, которая пугает Запад на самом деле, пишет чешский журналист Йиржи Кобза в издании Parlamentní Listy. Он разделяет мнение, что Россия придерживается национальных традиций и в уважении к ним воспитывает подрастающее поколение, что не нравится на Западе, где собственные ценности и традиции практически искоренены. Людей, поддерживающих подобные убеждения, на Западе довольно много, полагает российский политолог Дмитрий Юрьев.

"Запад переживает тяжелый органический кризис, предсказанный еще сто лет назад Шпенглером в книге "Закат Запада". Этот процесс заката, прежде всего, состоит в распаде традиционных ценностей, соединяющих население в цивилизацию", - заявил Юрьев в эфире радио Sputnik.

Как сообщил политолог, все усилия Запада направлены на деградацию и дискредитацию традиционных ценностей, на умышленный отказ от них и переход к вымышленным неустойчивым и злокачественным конструкциям, вроде сегодняшних западных псевдоценностей, опасных для выживания общества.

"Система ценностей, принятая в России, пусть и отличная от западной, но родственная и близкая, это наоборот то, к чему нужно тянуться. Поэтому не случайны симпатии со стороны склонных к сотрудничеству с Россией правых партий на Западе. Напомним, что несколько десятилетий назад это было бы трудно представить", - заключил Юрьев.

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