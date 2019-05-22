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Андрей Суздальцев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Суздальцев: золото постепенно вытесняет доллар из обращения

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Что стоит за растущим спросом в мире на золото и не означает ли это грядущий крах доллара, рассказал независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев.

Британское издание Daily Express пишет, что закупки Россией золота в 2019 году достигли рекордных значений. По мнению автора публикации, это должно вызывать обеспокоенность, так как свидетельствует о желании Москвы отвязаться от американского доллара. По оценкам издания, если Россия продолжит скупать золото теми же темпами, она окажется на третьем месте в мире по общему запасу золота. Однако, по оценкам экспертов, не только Россия стремиться увеличить свои запасы драгоценного металла.

"Скупает золото не только Россия. Скупает и Иран, огромные запасы у Китая, и он стремится их наращивать. Это общемировая тенденция", - заявил Суздальцев в эфире радио Sputnik.

Золото.
CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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По словам эксперта, золото сейчас приравнивается к свободно конвертируемой валюте. Желание России немного диверсифицировать свои золотовалютные запасы также присутствует, и оно естественно. Ранее золотовалютные резервы России складывались из долларов и евро, немного позже к ним добавился и юань. А четвертое место в общем объеме золотовалютных резервов занимает как раз золотой запас.

"Меняется мир, меняется валютная картина, меняется соотношение основных резервных валют. Но главный тренд — постепенное вытеснение доллара из мирового финансового обращения. Отсюда и недовольство в комментариях финансово-экономических изданий Запада. Сфера влияния США и Великобритании сокращается", - заключил Суздальцев.

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Теги:
валюта, Россия, золотовалютный запас, золотой запас, золото


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