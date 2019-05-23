Гусев: отрицать роль СССР в победе над фашизмом – кощунство со стороны США

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев прокомментировал выпуск в США памятной монеты о Второй Мировой войне, в легенде которой СССР даже не упоминается.

В США была выпущена юбилейная монета, посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны. Ее лицевую сторону украшают флаги союзников, воевавших в составе антигитлеровской коалиции – США, Великобритании и Франции, но при этом отсутствует флаг Советского Союза.

"Выпуск памятной монеты без СССР даже не как союзника, а как основной ударной силы против фашизма, вызывает полное недоумение. Конечно это не случайно, налицо злой умысел. Ну не могут американцы не знать, что основную тяжесть борьбы с фашизмом взял на себя Советский Союз", - заявил Гусев в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Михаил Климентьев Путин: победа в ВОВ была добыта единением народов СССР

Политолог заметил, что отрицать роль СССР в этой войне просто кощунственно, памятуя о том, что эта страна заплатила за победу в ней 27 миллионами человеческих жизней.

"Это кощунство по отношению к погибшим, тем людям, которые сложили свои головы на полях сражений, в тылу, в блокадном Ленинграде, в осажденном Сталинграде. Я воспринимаю это как недружественный шаг по отношению к нашей стране", - заключил эксперт.

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