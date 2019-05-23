18:08 23 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.09
  • USD17.99
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.68
Поиск
Директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Гусев: отрицать роль СССР в победе над фашизмом – кощунство со стороны США

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
13 0 0

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев прокомментировал выпуск в США памятной монеты о Второй Мировой войне, в легенде которой СССР даже не упоминается.

В США была выпущена юбилейная монета, посвященная 75-летию окончания Второй мировой войны. Ее лицевую сторону украшают флаги союзников, воевавших в составе антигитлеровской коалиции – США, Великобритании и Франции, но при этом отсутствует флаг Советского Союза.

"Выпуск памятной монеты без СССР даже не как союзника, а как основной ударной силы против фашизма, вызывает полное недоумение. Конечно это не случайно, налицо злой умысел. Ну не могут американцы не знать, что основную тяжесть борьбы с фашизмом взял на себя Советский Союз", - заявил Гусев в эфире радио Sputnik.

Президент РФ В.Путин поздравил всех женщин России с Международным женским днем
© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин: победа в ВОВ была добыта единением народов СССР

Политолог заметил, что отрицать роль СССР в этой войне просто кощунственно, памятуя о том, что эта страна заплатила за победу в ней 27 миллионами человеческих жизней.

"Это кощунство по отношению к погибшим, тем людям, которые сложили свои головы на полях сражений, в тылу, в блокадном Ленинграде, в осажденном Сталинграде. Я воспринимаю это как недружественный шаг по отношению к нашей стране", - заключил эксперт.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Страшные годы войны: что испытали люди во время Второй мировой - фото
В Кишиневе похоронен герой, завершивший Вторую мировую войну
Акт о капитуляции: так был положен конец Великой Отечественной войне - видео
Великая Отечественная война и фальсификация нашей истории
Теги:
Вторая мировая война, СССР, США, памятная монета, Великая Отечественная война


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Финал кубка Молдовы по футболу 2019
"Шериф" стал в десятый раз обладателем Кубка Молдовы по футболу - фото
Малыш коалы вылез из маминой сумки через восемь месяцев после рождения
Малыш коалы вылез из маминой сумки: как это было - видео
БАК
БАК-2019 в Молдове: самое полное расписание экзаменов

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться