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Игорь Ковалев
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Ковалев о Мэй: лучше ужасный конец, чем ужас без конца

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Что ждет Великобританию после отставки Терезы Мэй, рассказал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

В ближайшие дни Тереза Мэй может объявить о своей отставке. Об этом пишет газета Times, ссылаясь на сторонников нынешнего премьера Великобритании. По словам российского эксперта, очевидно, что из-за Brexit политическая карьера Мэй на посту премьер-министра оказалась подорванной, и вопрос только в том, когда она уйдет.

"Вероятность того, что Тереза Мэй может подать в отставку, достаточно велика. Кризис и обострение ситуации в связи с невозможностью заключить сделку с Евросоюзом и выйти цивилизованно уже достиг такого масштаба, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца", - заявил Ковалев в эфире радио Sputnik.

По словам Ковалева, ситуация зашла в тупик, и кризис достиг той стадии, когда трудно сказать, кто из ныне действующих политиков мог бы разрешить ее в ту или иную сторону. Прогнозируя, кто станет возможным преемником Мэй, эксперт сообщил, что таких кандидатов сейчас минимум пять-шесть человек.

"Борис Джонсон – наиболее вероятный преемник, нельзя сбрасывать со счетов и Андреа Лидсом. Есть также Майкл Гоув, который известен как мастер подковерных комбинаций в консервативной партии, канцлер казначейства Великобритании Филипп Хэммонд, который формально считается вторым человеком в правительстве", - сообщил Ковалев.

По оценкам эксперта, приход к власти Бориса Джонсона, сторонника жесткого Brexit, будет означать выход вообще без сделки. Кого-то он устроит, но значительная часть общества будет недовольна. Поэтому сейчас звучат призывы ко второму референдуму, несмотря на то, что последний референдум завел страну в тупик. Эти призывы, полагает Ковалев, свидетельствуют о расколе британского общества и невозможности найти выход из той ситуации, в которой оказались британцы.

"Вероятность второго референдума практически нулевая, поскольку британская организация, которая занимается проведением референдума, подсчитала, что на подготовку к нему потребуется 15 месяцев, а отсрочку Британии дали до октября", - резюмировал эксперт.

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