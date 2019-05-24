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© Photo: Twitter / Alexander Nekrassov

Некрасов о преемнике Мэй: Британия не окажется в руках надежного капитана

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О том, способны ли претенденты на пост лидера Консервативной партии Великобритании, заявившие о себе после объявления об отставке Терезы Мэй, вывести страну из кризиса, рассуждает в эфире радио Sputnik британский журналист Александр Некрасов.

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня, пишет РИА Новости. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны.

Борис Джонсон и его супруга Марина Уилер
© AFP 2019 / Justin TALLIS
Бывший глава британского МИД разводится

Процесс выборов нового лидера партии официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат - бывший глава МИД Борис Джонсон - уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру. 

Рассматривает такую возможность и экс-глава палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и руководитель МИД Джереми Хант, а также глава МВД Саджид Джавид.

По словам британского журналиста Александра Некрасова, сейчас начнется схватка как минимум между 13 кандидатами, которые уже объявили или дали понять о желании сменить Терезу Мэй. Печально то, что все эти кандидаты по сути ничем не отличились до этого и ничего не предлагают нового сейчас, добавил он в эфире радио Sputnik.

"Любимчик публики - Борис Джонсон, хотя я лично не понимаю, почему он любимчик. Джонсон – это средненький политик, который ничем не отличился. За ним стоят крупные девелоперы и банкиры. Он уже наобещал Сити, что будет на его стороне, что будет учитывать его интересы", - сказал журналист, характеризуя главного претендента на пост главы британских консерваторов.

Имеют поддержку банкиров, в том числе американских, и другие возможные преемники Мэй, которые до этого исправно следовали ее политике. Поэтому очень трудно представить, что Британия окажется в руках надежного капитана, который смог бы остановить агонию правящей в Великобритании партии, зашедшей в тупик, в том числе, по вопросу отношений с Россией.

Игорь Шатров
© Facebook / Игорь Шатров
Шатров: Тереза Мэй подписала себе приговор как худшему премьер-министру

"Я разговаривал со специалистами, и никто не понимает, почему консерваторы так относятся к России, откуда у них такая звериная нелюбовь. По–моему это отражение идеологического, политического и даже экономического кризиса этой партии. У них нет никаких конкретных предложений, как вывести страну из тяжелой экономической ситуации, о которой кстати здесь никто не пишет и не говорит, но которая очень сильно сказывается на уровне жизни людей, который беспрерывно падает", - подчеркнул он.

Поэтому, приходит к выводу журналист, Британию ждут тяжелые времена. Не ясна судьба и правящей ныне Консервативной партии, которая, чего не исключает Александр Некрасов, вообще может не пережить потрясений.

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