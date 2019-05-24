Крутаков: то, что делал Ассанж – это попытка уничтожить "Большого Брата"

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал на радио Sputnik информацию о том, что Джулиан Ассанж может быть приговорен к тюремному сроку в 175 лет.

Власти США сообщили, что Ассанжу были предъявлены новые обвинения в нарушениях закона о шпионаже. При этом основателю Wikileaks грозит в общей сумме 175 лет тюремного заключения.

"Ассанж нанес страшный удар по мегапроекту, который строили США в последнее время. Они со Сноуденом показали, что мир единого информационного пространства - это не мир всеобщей свободы и сетевых организаций, это мир тотального контроля и мониторинга", - рассказал Крутаков в эфире радио Sputnik.

Как сообщил политолог, прослушки, которые всплыли, – только часть общей системы, призванной осуществлять тотальный контроль и мониторинг всего мира.

"Если бы весь мир оказался пронизан единым информационным потоком, у этого потока был бы единый системный администратор. И кто был бы этот администратор – тоже известно, потому что консорциум этого единого интернета создавался в США", - объяснил эксперт.

© Ruptly Маргарита Симоньян прокомментировала арест Джулиана Ассанжа

Как заявил Крутаков, уже сейчас все данные сети гаджетов, которыми владеют люди, включая данные о пульсе, здоровье, всех покупках, совершаемых через интернет, собираются в единую базу данных. Таким образом создавалась единая цифровая копия мира и единый суперкомпьютер, который мог бы этим миром управлять.

"В этот мегапроект были вложены колоссальные деньги, его готовили 20 лет. И вдруг появляются Сноуден и Ассанж, которые показывают всему миру, что на самом деле готовится колоссальный захват воли и власти людей, их собираются лишить свободы выбора. Против Ассанжа действуют, потому что он этот проект разрушил", - заключил Крутаков.

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