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Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин

Бышок: ситуация c Brexit резко повысила интерес к выборам в Европарламент

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (80)
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Чем вызван повышенный интерес избирателей к выборам в Европарламент, в эфире радио Sputnik рассказал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Явка на прошедших выборах в Европарламент стала рекордной за последние годы и превысила 50 процентов. Как отмечают эксперты, она является самой высокой за последние 20 лет. Ранее с момента начала прямых выборов в Европарламент явка неуклонно падала, и нынешние выборы стали первыми в истории, когда явка выросла по отношению к предыдущим выборам (на предыдущих выборах проголосовало 43% избирателей, на нынешних – больше 50%).

"Думаю, виной всему Brexit, потому что эта история с длительными и болезненными переговорами по выходу Великобритании из Евросоюза достаточно подробно освещалась европейскими СМИ", - сообщил Бышок в эфире радио Sputnik.

По его мнению, рядовые европейские избиратели до этого не очень большое значение придавали общеевропейским вопросам. В большей мере их интересовала своя национальная политика, но сейчас они стали уделять повышенное внимание происходящему во всей Европе и пошли на европейские выборы, поняв, что если Brexit стал настолько серьезной проблемой, то, значит, это важно, и на этих выборах стоит голосовать.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"История с ростом евроскептицизма в Великобритании повысила интерес рядовых европейцев к Европарламенту, и кто-то почувствовал, что их участие в выборах в Европарламент как-то повлияет на позиционирование их собственной страны в рамках Большой Европы", - заключил Бышок.

По итогам выборов две ведущих фракции, "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте, при этом укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых".

В новом составе фракция христианско-демократической "Европейской народной партии", ведущей в ЕС политической силы, сохранила первое место (179 мест), но при этом потеряла 38 мандатов. Социал-демократы потеряли 34 мандата (теперь у них, по оценке ЕП, будет только 152).

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (80)

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Теги:
выборы, Brexit, Евросоюз, Европарламент


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