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© Photo: Facebook / Egor Moskvitin

Кинокритик: Канны бросили кость Тарантино

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Кинокритик Егор Москвитин рассказал в эфире радио Sputnik об итогах 72-го Каннского фестиваля.

Объявлены победители 72-го Каннского фестиваля. Главный приз Каннского кинофестиваля - Золотая пальмовая ветвь - достался фильму "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Джун Хо. Кинокритик рассказал в эфире радио Sputnik о своих впечатлениях от прошедшего события.

"Первое впечатление – то, что Канны разрушили свою иерархию и из ветеранов, которых здесь было много, наградили только братьев Дарденн и косвенно Педро Альмодовара, потому что Антонио Бандерас, взявший приз за лучшую мужскую роль, сыграл самого Педро", - рассказал Москвитин.

Также кинокритик сообщил, что Квентина Тарантино, фактически, обидели. Он очень спешил смонтировать свой фильм, посвятил этой работе два месяца, в итоге привез его в Канны в юбилей победы "Криминального чтива", ровно через 25 лет, а все что ему дали – приз для собаки, сыгравшей пса Брэда Питта. Как поделился Москвитин, показы для прессы проходят отдельно, и конечно журналисты реагируют не всегда так, как публика.

Дворец Фестивалей и Конгрессов – эпицентр фестивальной жизни.
© Sputnik / Anatol RADUL
В объективе Sputnik Молдова: Канны, май, фестивальная “маета“
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"На мероприятии для журналистов бывают эксцессы, многие не сдерживаются, выражая свои эмоции. Кому-то кажется несправедливой победа Дарденнов, кого-то удивила победа актрисы Эмили Бичем в фильме "Крошка Джо", потому что сам фильм невзрачный на фоне других картин", - отметил Москвитин.

Что касается фильма-победителя, то, по мнению кинокритика, многие думали, что он получит приз за лучшую режиссуру. Однако, на этом фестивале не было ни одного режиссера в той же форме, что и Пон Джун Хо, который проявил себя, как виртуозный рассказчик.

В картине отражена история конфликта двух семей, бедной и богатой, и она для каждой страны имеет собственное звучание. Для корейцев это история раздела страны по 38 параллели, для американцев – это история раздела по политическому признаку на две равные группы населения, для россиян – это история в духе "Елены" Звягинцева, где маргиналы захватывают жизненное пространство среднего класса. Сюжет представляет собой тяжелую социальную драму, которая начинается, как остроумная комедия, а продолжается, как жесткий триллер, и превращается в ветхозаветную притчу.

"Это безупречное кино, и жюри, в котором были в основном режиссеры, отметили именно работу своего коллеги. Этот фильм – история локальная, но звучит она очень универсально", - резюмировал Москвитин.

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Теги:
Антонио Бандерас, Квентин Тарантино, Каннский конофестиваль, Канны


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