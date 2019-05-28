Гусев: ЕАЭС создавался с перспективой полной интеграции стран бывшего Союза

Юбилейный саммит глав государств – стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) откроется завтра, 29 мая в столице Казахстана Нур-Султане. Накануне этого события в ММПЦ МИА "Россия сегодня" состоялся видеомост Москва – Нур-Султан на тему: "Российско-казахстанские отношения через призму взаимодействия в ЕАЭС". По мнению российского эксперта, предстоящий саммит – символичное событие.

"Пять лет с момента создания ЕАЭС и 25 лет идее евразийской интеграции. Это знаково, поэтому лидеры G5, пятерки государств, которые составляют основу ЕАЭС: Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Кыргызстан, плюс наблюдатели – Молдова и Таджикистан, по сути дела, это основа для создания в будущем Евразийского союза", - заявил Гусев.

Как сообщил эксперт, на повестке дня стоит большое количество нормативно-экономических вопросов, но в дальнейшем политическая составляющая будет превалировать, поскольку всем очевидно, что организация создавалась с перспективой полной интеграции стран постсоветского пространства.

Конечно, планируется расширение структуры за счет государств, которые будут постепенно входить в состав ЕАЭС, затем в состав Евразийского союза.

Предполагается, что лидеры государств, собравшиеся в Нур-Султане, обсудят итоги 2018 года и основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы.

Эксперт отметил, что есть достаточно интересные перспективы интеграции, но существуют и глубокие проблемы, с которыми приходится считаться. Как подчеркнул Гусев, разногласия заключаются в разном понимании тех процессов, которые происходят на постсоветском пространстве, однако, заметил эксперт, те проблемы, с которыми сегодня сталкивается ЕАЭС, вполне решаемы.

Если говорить о повестке дня, которая стоит перед президентами на завтра, то она обширна. Президенты подпишут ряд договоров с третьими странами, это значит, что часть договоров заключат в рамках развития отношений с Китаем, с США, с Евросоюзом.

"Большой вопрос, который будет завтра рассматриваться, это включение наших стран в систему цифрового документооборота и включение механизма цифровой экономики. Важным аспектом повестки дня станет вопрос, связанный с регулированием процессов в области газа и нефти", - также сообщил Гусев.

Кроме того, в рамках заседания предстоит решить ряд процедурных вопросов, таких, как внесение изменений в договор о Евразийском экономическом союзе и договор о таможенном кодексе, который существует и начал действовать в рамках Евразийского экономического союза.

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