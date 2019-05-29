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Додон: предлагаю проводить отдельные мероприятия ЕАЭС в Кишиневе

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (101)
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Игорь Додон, выступая на заседании Высшего евразийского экономического совета, заявил, что Молдова готова воспользоваться всеми преимуществами торговли и экономического сотрудничества с ЕАЭС.

В ходе выступления на заседании Высшего евразийского экономического совета президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что статус наблюдателя позволил РМ участвовать во многих мероприятиях, проводимых в рамках объединения. Глава республики отметил, что в стране всегда очень внимательно следили за новыми интеграционными процессами на просторах СНГ, начиная от момента создания Таможенного союза.

"Наше участие в качестве страны-наблюдателя могло быть более эффективным, если бы в этот процесс активно включилось и правительство республики Молдова. Но из-за внутреннеполитической ситуации, связанной с подготовкой и проведением парламентских выборов, мы были вынуждены реализовать свой статус наблюдателя преимущественно силами президентской команды", - сообщил Додон. 

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Президент Молдовы отметил, что республика пока не в полной мере использует свой экспортный потенциал в торговле со странами ЕАЭС. Молдова в качестве страны-наблюдателя получила возможность для изучения требований к качеству продукции, фитосанитарных и других норм, действующих в рамках ЕАЭС. Также, как заявил президент, Молдова с интересом следит за развитием интеграционных процессов в разных секторах и за проводимыми мероприятиями.

"Как страна-наблюдатель, мы заинтересованы в том, чтобы наши граждане и деловые круги могли получать информацию из первых рук и непосредственно участвовать в различных евразийских делах. Поэтому предлагаю проводить отдельные мероприятия Евразийской экономической комиссии в Кишиневе", - выступил с предложением Додон.

По его словам, это может быть очередной бизнес-диалог с представителями предпринимательского сообщества стран ЕАЭС, в котором участвовали бы и молдавские бизнесмены, или форум о взаимодействии объединения со третьими странами, с кем подписаны какие-либо меморандумы и соглашения.

"Круг государств, которые хотят сотрудничать с ЕАЭС, расширяется, поэтому обмен мнениями, опытом и перспективами взаимодействия третьих стран с ЕАЭС, на мой взгляд, был бы полезен всем сторонам", - заключил Додон.

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Тема:
Молдова и ЕАЭС (101)

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Теги:
торгово-экономическое сотрудничество, саммит ЕАЭС, Игорь Додон, ЕАЭС


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