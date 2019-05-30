Путин: пенсионерам будет засчитываться в стаж работа на территории всего ЕЭАС

Президент России Владимир Путин сообщил на саммите ЕАЭС, что готовится соглашение, по которому выходящим на пенсию будет учитываться стаж за весь период трудовой деятельности граждан на территории государств ЕАЭС.

Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС и сообщил о подготовке соответствующего соглашения. Как заявил президент России, социальная и трудовая политика является очень важной сферой деятельности.

"Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенно охватывала все новые области, в том числе, социальную и трудовую политику. Отмечу подготовку евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза", - заявил Путин.

Как подчеркнул президент РФ, для конкретного гражданина, простого человека, для того, кто всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. В последующем будет не важно, где человек работал, главное, чтобы были документы, подтверждающие его стаж.

"Вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан наших государств", - резюмировал Путин.

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