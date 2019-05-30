Путин: пенсионерам будет засчитываться в стаж работа на территории всего ЕЭАС

Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС и сообщил о подготовке соответствующего соглашения. Как заявил президент России, социальная и трудовая политика является очень важной сферой деятельности.
"Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция постепенно охватывала все новые области, в том числе, социальную и трудовую политику. Отмечу подготовку евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсии учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза", - заявил Путин.
Как подчеркнул президент РФ, для конкретного гражданина, простого человека, для того, кто всю жизнь работал, это имеет очень важное значение. В последующем будет не важно, где человек работал, главное, чтобы были документы, подтверждающие его стаж.
"Вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан наших государств", - резюмировал Путин.
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