Шаповалов: у Молдовы есть экономическая потребность в сотрудничестве с ЕАЭС

О том, каковы перспективы сотрудничества Молдовы и ЕАЭС, в эфире радио Sputnik Молдова рассказал политолог Борис Шаповалов.

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что Молдова в качестве страны-наблюдателя могла бы более эффективно сотрудничать с ЕАЭС, если бы в этот процесс включилось и правительство республики. В то же время, есть мнение, что отсутствие общих границ с другими государствами ЕАЭС создаст логистические проблемы и помешает наращиванию этого сотрудничества.

Логистика – проблема надуманная, не имеющая под собой реальной основы, уверен Шаповалов.

"Что же касается сотрудничества со странами ЕАЭС, то Молдова в нем кровно заинтересована, потому что это всегда был основной рынок сбыта прежде всего сельхозпродукции из нашей страны", - рассказал эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как заметил политолог, несмотря на подписанное в 2014 году соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом для Молдовы, по большому счету, ничего не изменилось. В то же время, за несколько лет Молдова практически потеряла свои рынки на востоке. Поэтому, по мнению эксперта, логика подсказывает, что необходимо сотрудничество в обоих направлениях.

"Наш президент – серьезный экономист, он стоял во главе Министерства экономики, возглавлял экономический блок при правительстве Зинаиды Гречаной, поэтому прекрасно разбирается в этих вопросах. Есть экономическая потребность в сотрудничестве со странами ЕАЭС", - отметил Шаповалов.

По словам политолога, сегодня в общем объеме торговли России Молдова составляет 0,3%. Следовательно, резюмировал эксперт, стоит работать в направлении увеличения экспорта в Россию.

"Если бы Молдова увеличила свои экспортные возможности на территорию России до 1%, мы бы уже были богатейшей страной. Экономический расчет подсказывает нам, что необходимо делать", - заключил Шаповалов.

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