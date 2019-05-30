19:57 30 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.22
  • USD18.12
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.68
Поиск
Борис Шаповалов
© Sputnik / Osmatesco

Шаповалов: у Молдовы есть экономическая потребность в сотрудничестве с ЕАЭС

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова и ЕАЭС (103)
51 0 0

О том, каковы перспективы сотрудничества Молдовы и ЕАЭС, в эфире радио Sputnik Молдова рассказал политолог Борис Шаповалов.

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что Молдова в качестве страны-наблюдателя могла бы более эффективно сотрудничать с ЕАЭС, если бы в этот процесс включилось и правительство республики. В то же время, есть мнение, что отсутствие общих границ с другими государствами ЕАЭС создаст логистические проблемы и помешает наращиванию этого сотрудничества.

Логистика – проблема надуманная, не имеющая под собой реальной основы, уверен Шаповалов.

"Что же касается сотрудничества со странами ЕАЭС, то Молдова в нем кровно заинтересована, потому что это всегда был основной рынок сбыта прежде всего сельхозпродукции из нашей страны", - рассказал эксперт в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Как заметил политолог, несмотря на подписанное в 2014 году соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом для Молдовы, по большому счету, ничего не изменилось. В то же время, за несколько лет Молдова практически потеряла свои рынки на востоке. Поэтому, по мнению эксперта, логика подсказывает, что необходимо сотрудничество в обоих направлениях.

© Sputnik / Алексей Никольский
Додон: предлагаю проводить отдельные мероприятия ЕАЭС в Кишиневе

"Наш президент – серьезный экономист, он стоял во главе Министерства экономики, возглавлял экономический блок при правительстве Зинаиды Гречаной, поэтому прекрасно разбирается в этих вопросах. Есть экономическая потребность в сотрудничестве со странами ЕАЭС", - отметил Шаповалов.

По словам политолога, сегодня в общем объеме торговли России Молдова составляет 0,3%. Следовательно, резюмировал эксперт, стоит работать в направлении увеличения экспорта в Россию.

"Если бы Молдова увеличила свои экспортные возможности на территорию России до 1%, мы бы уже были богатейшей страной. Экономический расчет подсказывает нам, что необходимо делать", - заключил Шаповалов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Молдова и ЕАЭС (103)

По теме

Итоги саммита ЕАЭС в Казахстане: Молдова выступила с интересным предложением
Страны ЕАЭС создали совет по промышленной политике
Журавлев: экономические интересы Молдовы – в сотрудничестве с ЕАЭС
Реальны ли евразийские ожидания Молдовы, и есть ли шанс вступить в ЕАЭС
Теги:
экономика Молдовы, экспорт, Молдова, ЕАЭС


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Самые популярные туристические места среди фотографов мира
Как детеныши бурого медведя обрели новый дом
Медвежата нашли приют и заботу
Случаи притеснения российских СМИ в странах Балтии
Случаи притеснения журналистов и российских СМИ в странах Балтии

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться