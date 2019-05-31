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Татьяна Валовая
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Валовая о новом назначении: сложно будет расстаться с Евразийским проектом

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Министр по вопросам интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая рассказала в эфире радио Sputnik о том, что новое назначение стало для нее огромной честью.

Российский дипломат Татьяна Валовая станет главой офиса ООН в Женеве. Об этом заявил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак. В настоящее время Валовая занимает должность члена коллегии и министра по вопросам интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии, исполнительного органа Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который отвечает за выполнение решений, соблюдение договоров ЕАЭС и управление повседневной деятельностью Союза.

"Это огромная честь, в такой важный период возглавить такую важную структуру. Для меня это, конечно, очень неожиданно и мне сложно будет расстаться с Евразийским проектом", - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

Валовая выразила надежду, что с Евразийским проектом она все равно не расстается, и испытывает позитивные эмоции оттого, что проект оказался успешным.

"Я надеюсь, что это все равно не расставание, потому что столько лет я занималась этим проектом и, наверное, символично, что все это случилось в день, когда мы отмечали пять лет Евразийского экономического союза и нам есть, чем гордиться", - заключила она.

Валовая начала свою карьеру в правительстве РФ в 1989 году и занимала различные должности, в том числе третьего и второго секретаря постоянного представительства Российской Федерации при Европейском Союзе в Брюсселе (1989-1994 годы), заместителя директора, а затем директора департамента международного сотрудничества Российской Федерации (1999-2012 годы).

Окончила факультет международных экономических отношений Московского финансового института, имеет степень доктора экономических наук и доктора экономических наук Государственной финансовой академии. Валовая много писала о международных валютных отношениях, Европейской экономической интеграции и экономическом сотрудничестве с государствами-членами Содружества Независимых Государств.

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Теги:
Татьяна Валовая, ЕАЭС, ООН


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