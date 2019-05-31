Эксперт: истинная картина катастрофы с МН17 начинает проясняться

17 июля 2014 года под Донецком рухнул пассажирский самолет, на борту которого находились 298 человек. Расследование показало, что самолет был сбит. Страны Запада поспешили объявить, что в произошедшем виновна Россия. Сейчас малазийские власти утверждают, что происходящее излишне политизировано.

"Сомнения в том, что Россия виновна в сбитом самолете, будут все больше доминировать. На Украине произошла смена власти. Те люди, которые приходят, им невыгодно скрывать факты о катастрофе, тем более, что они могут все повесить на Порошенко", - заявил Араик Степанян в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, необходимо было закрыть воздушное пространство, однако украинская сторона этого не сделала. Кроме того, российское оружие, с помощью которого было совершено убийство, распространено повсеместно, далеко за пределами России.

"Ну и последнее: не были допрошены диспетчеры, не отрабатывалась версия, что виновен украинский летчик, который, кстати, умер при весьма загадочных обстоятельствах. Поэтому вопрос использовался только для шантажа России. Малазийское руководство, сопоставив факты, понимает, что Россия здесь не при чем", - резюмировал эксперт.

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