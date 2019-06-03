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Наталья Еремина, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук
© Photo: Facebook / Natalia Eremina Yeryomina

Еремина: США выгоден Brexit и распад Евросоюза

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Почему для Великобритании крайне важен визит президента США Дональда Трампа и каковы перспективы политического сотрудничества двух государств, рассказала доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина.

Президент США Дональд Трамп ближайшие три дня пробудет в Соединенном Королевстве, где намерен встретиться с королевой, а 4 июня проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Разумеется, одной из важнейших тем для разговоров станет Brexit. Свое мнение о сотрудничестве США и Великобритании в эфире радио Sputnik выразила политолог Наталья Еремина.

"Британцы долго критиковали Евросоюз за то, что тот не очень активно развивает сотрудничество с теми же США, они критиковали ЕС за недостаточное развитие сотрудничества с Китаем. Для британцев США и Китай – это те самые опоры, за счет которых можно улучшить свое собственное финансовое положение", - полагает эксперт.

По словам Ереминой, Великобритания - это рынок именно финансовых услуг, для Британии не существует границ и поэтому она, конечно же, стремилась меньше зависеть от норм ЕС. Поэтому акцент на сотрудничество с США здесь совершенно логичен. То, что не удалось сделать Европейскому союзу по Трансатлантическому партнерству, вполне по силам Британии.

Также, как полагает эксперт, еще один аспект проблемы состоит в том, что для США Евросоюз тоже не является выгодным партнером, потому что он включает большое число государств. Штатам выгоднее общаться с отдельно взятыми государствами, включая Британию. И на британцев США делали ставку в первую очередь.

"Именно США поддерживали идею Brexit, реализацию Brexit, ну и, собственно, они считают, что Евросоюз должен серьезно трансформироваться или даже распасться. В данном случае взаимодействие США и Великобритании играют против ЕС. Британия в лице Терезы Мэй подтверждает таким образом, заявляя о взаимодействии с США, что она является приверженицей как Brexit, так и идей глобальной Британии", - заявила Еремина.

Таким образом, как подчеркнула Еремина, выход из ЕС – это та необходимая ступень, которую нужно преодолеть, пуcть и ценой определенных потерь, чтобы подняться выше. Для Мэй это необходимый элемент в поддержку идеи глобальной Британии, которую планомерно продолжает реализовывать консервативная партия. 

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Теги:
Brexit, США, Великобритания


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