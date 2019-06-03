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Игорь Ковалев
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Ковалев: используя "российскую угрозу", американцы пытаются заработать денег

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США используют "российскую угрозу" как удобный инструмент для продавливания своих экономических интересов, рассказал первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

США потребовали, чтобы Евросоюз предоставил Штатам доступ к своим военным заказам, угрожая оставить Евросоюз без военной поддержки в случае российской угрозы. Такую реакцию США вызвали новые европейские нормы в области интеллектуальной собственности, передаче технологий и контроля за экспортом, которые предусматривают большую самостоятельность ЕС в вопросах закупки вооружений.

"Здесь больше экономической составляющей, чем политической. Россию традиционно используют в качестве угрозы, представляя ее источником опасности, хотя опросы общественного мнения, проведенные в ключевых странах ЕС, показали, что "страшилка" не работает, население не испытывает каких-то страхов перед Россией", - заявил Ковалев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, с помощью "российской угрозы" американцы пытаются просто заработать денег. И если оценивать тактику Трампа как бизнес-президента, он в течение всей своей деятельности пытался заработать денег для американского ВПК. Не стоит забывать, что Трамп победил на выборах с лозунгом "Америка прежде всего". И это касается всей американской экономики.

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© Sputnik / ALEXANDER NATRUSKIN
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"Все эти торговые войны, которые США ведут с Китаем, с Европой, все это используется для получения экономической выгоды. Конечно, европейцы стремятся отстаивать свои интересы и продавливают свою позицию, где могут. Вспомните, как европейцы защищают свой Эйрбас от конкуренции с Боингом", - заметил эксперт.

Что же касается обороны, то действительно, пока НАТО является главным гарантом европейской безопасности. Конечно, у американцев свои геополитические интересы в Европе, поэтому они могут и "припугнуть" ее возможностью остаться без защиты. Однако, как полагает Ковалев, в итоге стороны договорятся, европейцы шире откроют свои рынки для американских компаний, будут платить больше за свою оборону.

"Ведь теперь Трампу уже и 2% ВВП мало, речь уже заходит о 4%. Но это дешевле, чем заново отстраивать свою армию, тем более, что в нынешних условиях это не первоочередная задача для Евросоюза", - заключил Ковалев.

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Теги:
оборона, вооружение, Трамп, США, Евросоюз


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