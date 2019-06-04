Интерпол: молдаванку, скрывавшуюся 4 года от правосудия, выдали Белоруссии

Гражданка Молдовы, которую с 2015 года разыскивал Интерпол, была передана белорусским правоохранительным органам.

Молдаванка, обвиняемая в масштабных хищениях денег с банковских карт белорусских граждан, скрывалась на территории Румынии, сообщает Sputnik Беларусь. О подробностях задержания и экстрадиции молдавской гражданки рассказал заместитель начальника отдела Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси Дмитрий Медведев.

"Данная гражданка входила в состав международной преступной группы, которая занималась хищениями денежных средств с использованием компьютерной техники на территории многих городов Белоруссии", – сообщил Медведев.

Как выяснилось, женщина была участницей преступной группы, промышлявшей кражами денег с банковских карточек граждан с 2013 года. Злоумышленники "засветились" в Орше, Гомеле и Минске. Было похищено более 630 миллионов неденоминированных белорусских рублей.

Как показало расследование, на банкоматы преступники установили видеокамеры, а также специальные накладки на приемники для банковских карт, чтобы копировать информацию, необходимую для вывода денег со счетов. Затем деньги снимались с помощью поддельных карт.

Женщину задержали на румынской границе в начале 2019 года, после чего белорусская сторона запросила экстрадицию подозреваемой.

Как уточняется на официальном сайте МВД Белоруссии, данный вид преступлений карается лишением свободы на срок до 15 лет.

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