Эксперт: между Германией и США существует экономическое противостояние

Европейцы заинтересованы в возможности получения экономически выгодных энергоресурсов от России, несмотря на давление со стороны США, полагает эксперт Международного Финансового Центра Владимир Рожанковский.

На днях канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, высказалась, что она полностью поддерживает строительство "Северного потока — 2". Как заявила Меркель, отказ от атомной и угольной энергетики, курс на который взяла Германия, требует переключения на газ как энергоноситель. Следовательно, "Северный поток — 2" выгоден Германии. Однако, отстаивая свои экономические выгоды, Германия вынуждена противостоять постоянному давлению со стороны США.

"В данном случае, речь идет о долгосрочной целенаправленной стратегии экономического давления на европейских партнеров со стороны США. Это давление продолжается уже не один год и только усиливается", - заявил Рожанковский в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, фактически речь идет о необъявленной экономической войне, которую Штаты ведут против России, и при этом косвенным образом против Европы, поскольку для Европы покупка американского газа взамен российского нерентабельна. Нанося Европе серьезный экономический ущерб, Штаты оказывают на Европу военное, политическое, экономическое, а также моральное давление, апеллируя к единству западных ценностей и западного общества. Таким образом США максимизируют собственную прибыль и увеличивают издержки для европейских стран.

Из внутризападной конкуренции Штаты тоже извлекают определённые выгоды, поскольку не секрет, что между США и ведущими европейскими странами, и прежде всего, Германией, которая является наиболее крупным потребителем российского газа, существуют серьезные экономические трения, фактически, экономическое противостояние.

"Получается, что за счет европейских экономик растет благосостояние экономики США. Европейские элиты это прекрасно понимают, поэтому, несмотря на очень серьезную степень зависимости от США, стремятся сохранить возможность получения энергоресурсов от России и не поддаваться на давление со стороны США", - заключил эксперт.

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